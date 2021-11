Adam Driver adora il cibo italiano e di una regione in particolare

E noi adoriamo lui!

Adam Driver ha passato diverso tempo in Italia la scorsa primavera per girare House of Gucci ma il cibo che ha apprezzato di più del nostro Paese non è il panzerotto con cui lo imboccava Lady Gaga nelle foto rubate a Milano... lui preferisce le specialità toscane!

L'attore è stato ospite del salotto tv del Late Show di Stephen Colbert e il conduttore ha ricordato che è stato in un altro Paese europeo, la Francia, per le riprese di The Last Duel. Ha quindi riportato in auge un vecchio scontro con i nostri cugini d'oltralpe: qual è il cibo più buono tra quello italiano e quello francese?

Adam Driver, 38 anni - getty images

Adam Driver ci ha tolto una bella soddisfazione: "Devo dire quello italiano" ha risposto.

Poi ha raccontato di avere un debole in particolare per le pietanze di una regione, perché quando girava House of Gucci: "Nei weekend facevo delle gite in Toscana e lì mangiavo quanto più potevo, era davvero incredibile".

Guarda tu stesso, il momento in questione parte dopo il minuto 4:

Nel video qui sotto, puoi invece vedere le più belle immagini della première di House of Gucci a Milano:

Il film di Ridley Scott uscirà al cinema il 16 dicembre: Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, al fianco di Lady Gaga che veste i panni di Patrizia Reggiani. Nel cast ci sono anche Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto.

ph: getty images