A$AP Rocky sotto processo in Svezia: cosa sta succedendo nel caso che ha coinvolto il rapper

A$AP Rocky è entrato in tribunale oggi a Stoccolma per l'inizio del processo che lo riguarda.

Il rapper è accusato di aver aggredito un uomo, Mustafa Jafari, nella capitale svedese e in aula si è dichiarato non colpevole. Due suoi collaboratori sono accusati dello stesso crimine.

Secondo la CBS, l'avvocato del 30enne intenderebbe confutare le accuse che sostengono che i tre avrebbero "deliberatamente, insieme e d'accordo" attaccato l'uomo con calci e pugni e con l'aiuto di una bottiglia lo scorso 30 giugno.

Dopo il presunto scontro, A$AP Rocky era stato arrestato a inizio luglio ed era rimasto in prigione per tre settimane.

In tribunale era presente la madre di Rakim Mayers (questo il vero nome di A$AP Rocky) ma il processo si svolge a porte chiuse per tenere a bada "il largo interesse di media e pubblico", come ha spiegato la corte di Stoccolma.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!