7 volte in cui J-Hope ha dimostrato di essere il più dolce dei BTS

Buon compleanno!

Scommettiamo che anche tu adori i BTS ed è il momento di prendersi un momento per apprezzare Jung Ho-seok.

Lo conosci anche con i soprannomi di J-Hope e Hobi e oggi compie 25 anni, il che vuoi dire che è il terzo membro più anziano della band, dopo Jin e Suga.

Per festeggiarlo come si deve, ecco sette volte in cui ha dimostrato di essere il più dolce dei BTS!

1. Quando ha indossato il mantello dell'invisibilità

Agli Mnet Asian Music Awards 2018, J-Hope ha indossato un adorabile completo nero con delle api ricamate sopra ma il suo outfit ha finito per farlo diventare invisibile sul palco. Sì, mentre il look spaccava sul red carpet, quando i BTS sono saliti sul palco - complice il buio - Ho-seok è sparito: magico!

2. Quando ha spiegato perché il verde è il suo colore preferito

In un Q&A con Billboard, Hobi ha detto che adora il verde perché è associato alla speranza ed è per questo che il suo autografo è a forma di albero. Awww

3. Quando ha ammesso il suo amore per la gazzosa

Più precisamente la Sprite: J-Hope ha menzionato l'amore per la bevanda durante un'intervista con People (vai al minuto 14:00 del video qui sopra) ma fai attenzione perché il suo sorriso mentre confessa la sua passione ti stenderà. La BTS Army ha iniziato a Twittare alla Sprite perché lo considerino come testimonial in una futura pubblicità e l'azienda ha anche risposto che l'idea gli piace. Stiamo aspettando che tutto ciò avvenga!

4. Quando ha fatto una battuta LOL al Grammy Museum

Spiegando perché alcune delle coreografie dei BTS sono state archiviate perché troppo impegnative fisicamente, J-Hope ha detto chiaro e tondo, scherzando: "Non stiamo certo ringiovanendo"! E oggi, che compie un anno in più, questo ha ancora più senso.

5. Quando ha parlato dei suoi sogni da bambino

"Quando ero piccolo, amavo la musica e amavo esprimere me stesso con il mio corpo. A tutti è piaciuto quando sono salito sul palco durante un talent alle elementari ed è così che ho deciso di diventare un artista musicale" aveva raccontato a Elle nel 2017. Ma ti immagini quanto poteva essere dolce J-Hope da bambino?

6. Quando ha scritto una canzone per sua mamma

Stiamo parlando di uno dei brani solisti di J-Hope, quello che si intitola "Mama" ed è praticamente un lungo ringraziamento a sua mamma perché lo sostiene e supporta i suoi sogni. Ok, ci siamo già commossi.

7. Quando sorride

E il mondo si illumina!

Buon compleanno J-Hope!

