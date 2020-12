7 traguardi che Charli D’Amelio ha raggiunto quest’anno

Regina di TikTok e non solo

Charli D'Amelio si è unita a TikTok a maggio 2019, ma è stato nel 2020 che tutto il mondo ha sentito parlare di lei.

La ballerina 16enne quest'anno è diventata sempre più famosa e sempre più seguita, così ha agguantato alcuni obbiettivi che 365 giorni fa erano ancora solo un sogno.

Ecco alcuni dei traguardi più grandi che ha raggiunto nel 2020!

1. Il record di follower

A novembre, è diventata la prima persona ad aver raggiunto 100 milioni di follower su TikTok. Per tutto l'anno è stata la persona più seguita sulla piattaforma e lo è anche attualmente: al momento in cui scriviamo ha 104,4 milioni di seguaci.

2. L'ingresso nella lista Forbes under 30

Ogni anno il magazine nomina 30 persone con meno di 30 anni che si stanno distinguendo nel proprio settore e che lasciano un impatto nell'industria in cui si muovono. Charli D'Amelio è comparsa per la prima volta nella lista Forbes 30 under 30 del 2021 sotto la categoria social, insieme alla sorella Dixie D'Amelio e alla collega tiktoker Addison Rae.

3. La sua voce in un film d'animazione

Ha dato la voce al personaggio di Tinker, un timido topolino, nella pellicola d'animazione StarDog and TurboCat con Luke Evans. Il film è uscito nel Regno Unito e negli USA.

4. La coreografia con JLo

Per una ballerina come lei, danzare con Jennifer Lopez è stato un sogno diventato realtà. Lo ha fatto in occasione di uno degli eventi sportivi più importanti negli Stati Uniti, ovvero il Super Bowl.

5. Il suo libro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da charli d’amelio (@charlidamelio)

Charli D'Amelio ha parlato di sé e della sua vita in Semplicemente Charli. Sogna in grande ma resta chi sei!, il suo primo libro. Come ha spiegato lei stessa:"È una guida ufficiale al restare positivi e al navigare sui social, che contiene dei pensieri reali e arriva con un carinissimo foglio di sticker!".

6. Nel Guinness World Records

a charli tá no guinness book 😭

que orgulho dela!! pic.twitter.com/FTj2l3jms5 — mariana (@hidalgolwis) September 17, 2020

Nell'edizione del Guinness Book of World Records aggiornata al 2021 compare anche il suo nome. Viene citata grazie ai suoi primati su TikTok: "Ha conquistato la cima della classifica (di TikTok) in soli 10 mesi, dopo aver iniziato a postare clip di danza sulla piattaforma nell'estate 2019" si legge sul libro.

7. Il podcast con Dixie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da dixie 🤍 (@dixiedamelio)

Con la sorella maggiore Dixie D'Amelio, Charli ha lanciato un podcast chiamato Charli and Dixie: 2 Chix. Affrontano argomenti di ogni sorta, anche quelli più personali, e spesso ospitano degli special guest.



ph: getty images