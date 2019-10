6 star che investono la loro #Riccanza in case da sogno

Ecco come espandono il loro patrimonio

Si dice che investire nel mattone sia uno dei modi più sicuri per far fruttare il proprio patrimonio e queste star fanno proprio così.

Da Taylor Swift a Kylie Jenner, passando per Ashton Kutcher: guarda chi sta usando la propria #Riccanza per costruire un impero immobiliare! Fai partire il video:

ph: getty images