15 anni d’amore tra Jason Momoa e Lisa Bonet: guarda tutta la loro storia

<3

Impossibile non amare la coppia formata da Jason Momoa e Lisa Bonet!

Sia per i protagonisti belli in modo incredibile - un gigante buono e un'icona intramontabile degli anni '80 - e che spesso ci regalano teneri momenti in pubblico, sia perché la loro relazione dura da ben 15 anni (traguardo che non molte coppie di Hollywood raggiungono).

E poi c'è il fatto che Jason Momoa già da piccolo sognava di mettersi con Lisa Bonet e ha realizzato il sogno di sposare la sua celebrity crush: insomma, era destino!

Guarda com'è andata la loro romanticissima storia d'amore, nel video:

ph: getty images