Charlotte Crosby: un mini abito nero per regalarci la visione del suo seno esplosivo

A novembre, Charlotte Crosby ha confermato di essere andata dal chirurgo per correggere una rara malformazione con cui è nata: il "seno non separato", che scientificamente si definisce simmastia.

La star di Geordie Shore aveva inoltre confessato che la decisione di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica è stata fortemente influenzata dai malevoli commenti online.

E ora Charlz si sta prendendo delle rivincite contro i troll, che definivano il suo seno "deforme", con una serie di strabilianti e sfrigolanti selfie!

Dopo quello frontale, in cui tentava di contenere il seno in un costume da bagno super sexy, Charlotte ci regala la visione delle sue esplosive tits da un'altra angolazione:

Un side boob epico, incorniciato da un mini vestito nero. Un abito che potresti indossare anche tu per un piccante appuntamento di San Valentino!

Ma se vuoi avere una visione più ravvicinata del nuovo prorompente seno di Charlz, dai una sbirciatina a questo altro scatto:

Per dovere di cronaca, vorremmo sottolineare che Charl era bellissima anche prima dell'intervento:

Oh, a proposito la 15esima stagione di Geordie Shore va in onda ogni venerdì alle 22.50 su MTV (Sky 133) e NOW TV. Vietato mancare.

PH: getty images