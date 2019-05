Zeke Lau surfa durissimo! [Video]

Un video di surf da paura!

Il surfer Quiksilver Ezekiel Lau, meglio noto come Zeke, è una persona pacata, sorridente, solare.

Ma su una tavola è tutta un’altra storia: potente, aggressivo, il suo stile di surf fa rumore, ed è impossibile rimanere non notare un atleta del genere.

E lo si nota a partire dal look, sempre curato e scelto non solo per l’estetica ma anche, ovviamente, per comfort e praticità. Per i boardshort, la sua scelta è ricaduta sugli Highline Division Pro Quiksilver, che grazie alla tecnologia utilizzata permettono performance di alto livello senza rinunciare allo stile in acqua così come sulla terraferma.

Zeke è uno dei talenti più interessanti del surf internazionale, forte di una formula di successo fatta di trick bomba e grande passione, che gli permette di tornare sempre in acqua a testa alta, nonostante sia stato più volte vittima di incidenti che l’hanno costretto a tenersi lontano dalla tavola da surf.

Un vero guerriero!