Will Marshall: un nuovo video da paura per celebrare l’ingresso nello Skate Team DC!

Un nuovo campione nel team!

Il Global Skate Team DC è un a garanzia di stile e qualità.

Josh Kalis, Evan Smith, Wes Kremer, Tristan Funkhouser, Danny way e Madars Apse sono solo alcuni dei nomi che puoi trovare nella crew, fra leggende viventi e nuovi talenti.

E da oggi c’è un rider in più, pronto a portare il suo con tributo in fatto di stile nella famiglia DC: Will Marshall.

Il Benvenuto è stato organizzato in pieno stile DC, con un video spettacolare e pieno di trick. E come ciliegina sulla torta, una premier del ad Atene insieme a Will, Tristan Funkhouser, Wes Kremer e Josef Skott.

Will ha iniziato a skateare nel 1998: un ventennio abbondante di esperienza sulla tavola che gli ha permesso di guadagnarsi il titolo di pro kater e maturare un ottimo bagaglio di trick.

Non vediamo l’ora di vedere i prossimi video!