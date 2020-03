White Lines: sui bianchi pendii della British Columbia con Robin Van Gyn [Video]

Puro backcountry snowbooarding!

«Ticket to ride, white line highway, tell all your friends, they can go my way.»

Così rappava Grandmaster Flash in uno dei suoi brani più celebri; che oggi può diventare tranquillamente inno della regina del backcountry snowboarding, la rider Roxy robin Van Gyn.

C’è la quiete, in questo video. C’è la natura. C’è la passione. Ci sono la libertà e la continua voglia di scoperta, di luoghi.

E c’è il talento, quello di Robin Van Gyn, fra le migliori snowboarder del Pianeta e appassionata assoluta di backcountry, che spesso e volentieri ci regala video e contenuti di una bellezza unica.

E le uniche linee bianche sono quelle lasciate dalla sua tavola su un manto di neve incontaminata.