Verso il prossimo livello del motocross con Dean Ferris [Video]

Un grande campione, un grande video!

Motocross, supercross: per il rider Fox Australia Dean Ferris quello che conta è la passione per i motorsport e per le due ruote. Per lui è sempre stata la sola cosa importante, sin dal giorno uno.

Lo era già quando da piccolo scorrazzava in moto intorno alla fattoria di famiglia, inseguendo il bestiame. Furono i suoi cugini a notare che in quelle scorribande in moto c’era del talento e a spingerlo a provare a fare le cose sul serio. E fu così che Dean si avvicinò per la prima volta al motocross.

La sua attitudine e la sua passione sono quello che serve per portare questo sport al livello successivo: per lui il motocross è più di un semplice sport, è uno stile di vita. È qualcosa senza cui Dean non potrebbe vivere, qualcosa che è nel suo DNA.

Sarà anche perché è cresciuto in sella a una motocicletta sin da quando era bambino, mentre i suoi coetanei preferivano giocare al computer o guardare la televisione.

Per Dean, invece, il massimo del divertimento era salire in sella e girare per la fattoria. Oggi, al posto della fattoria ci sono piste o palazzetti. Ma il divertimento rimane!