Una skateata in Francia con Andrea Casasanta [VIDEO DI SKATEBOARD]

Oltralpe con un grande atleta italiano!

Ad oggi sono tantissimi gli skater che portano in alto la bandiera italiana, ma tra di loro ce n’è qualcuno che emana un’energia diversa. Perché sì, all’interno del team DC entrano soltanto delle bombe esplosive!

Tra i prescelti abbiamo lo straordinario Andrea Casasanta: pura dinamite. Meglio conosciuto come “Gummy”, che anche questa volta ha dimostrato le sue capacità eccelse a Biarritz in Francia.

I suoi trick bestiali e la fortissima passione per il mondo dello skateboard si fondono per sfoggiare fuori casa lo stile 100% made in Italy.

Se hai voglia di divertirti un po’ e conoscere uno degli skater italiani più forti di sempre, premi play e lasciati trasportare da “Gummy” in giro per lo skatepark di Biarritz.