Una new entry nel team Roxy: benvenuta, Victoria Backhaus! [NOTIZIA DI SURF]

Una sportiva eccezionale a tutto tondo

Conosciamo meglio questa star emergente del surf che ha conquistato i cuori del team Roxy: lei è Victoria Backhaus, è nata nell’aprile 2006 e sta entrando nella storia del surf. Un’onda alla volta.

Victoria Backhaus nasce a Isola della Scala, un piccolo comune italiano in Veneto. Ma, per la sua passione, la surfer Roxy viaggia fino a Levanto, in Liguria, notoriamente il posto dove preferisce surfare.



Nel 2020, si è conquistata il titolo di Campionessa Italiana under 14 femminile durante il Buggerru Surf Trophy. Entra a far parte del Roxy team a fine 2021: non potevano lasciarsi sfuggire un talento del genere!

Oltre al surf, sua vocazione principale, e che nel tempo le sta dando sempre più soddisfazioni, Victoria Backhaus è una sportiva a tutto tondo: ama infatti la tavola da skate, fare scuba diving e il nuoto. Insomma, per la surfer Roxy: basta che ci sia il mare, o una tavola!