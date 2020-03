Una giornata in snowpark con il rider Samy Kautner! [Video]

Puro divertimento!

Le nuove generazioni sono il futuro.

Osservarle oggi, significa puntare lo sguardo al domani, e iniziare a capire quello che succederà negli anni a venire. Perché è fra le nuove generazioni che ci sono i futuri leader, pensatori, sportivi.

E già da qualche anno, da quando era appena un ragazzino di tredici anni, guardando il rider CAPiTA Samy Kautner era impossibile non vedere il futuro.

Oggi Samy ha ventun anni, e osservarlo in azione è ancora un’occasione imperdibile per capire quello che sarà lo snowboarding fra qualche anno!

Una giornata in park con Samy significa fare il pieno di trick stilosi, di stile freschissimo e di una passione infinita.

Take a look into the future con Samy Kautner!