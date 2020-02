Una discesa a velocità mozzafiato con lo snowboarder Matt Wainhouse [Video]

Pronto a un'esperienza da paura?

Hai presente la sensazione che si prova quando stai sulle montagne russe? Velocità pazzesca, discese che sembrano non avere fine, la sensazione continua di cadere e l’adrenalina costantemente in circolo a mantenere la tensione e a farti trattenere il fiato fino all’ultimo secondo, quello in cui raggiungi la fine del percorso e ti godi i benefici delle endorfine, che continuano a circolare anche al termine dell’esperienza.

Ecco, è un po’ quella che si prova guardando il video POV dell’atleta CAPiTA Matt Wainhouse, che si lancia senza paura e senza limiti da una discesa innevata, con l’obiettivo di provare la sua nuova tavola CAPiTA Navigator.

Un’incredibile botta di adrenalina, un video che ci fa sentire in mezzo alla neve insieme a Matt e che fa venire voglia di caricare la tavola in macchina e partire alla volta della più vicina stazione sciistica.

Copriti bene e parti con Matt!