Un weekend all’insegna dell’adrenalina: riassunto dell’Amiata Bikefest [NOTIZIA DI MTB]

L'evento per i veri fan delle MTB

Il 2 e il 3 luglio la Toscana è stata travolta da uno scossone di adrenalina. Ci troviamo vicino a Grosseto, più precisamente al Prato delle Macinaie. Siamo all’Amiata Bike Fest.

Di cosa si tratta? Si tratta di un evento organizzato da Amiata Freeride, che puntualmente da alcuni anni riunisce gli amanti delle due ruote di tutta Italia sui sentieri del bike park più spettacolare del centro Italia, tanto da essere referenziato anche dalla Fox Italia come destinazione selezionate per i bikers nazionali e stranieri.

Nelle due giornate si sono alternati momenti conviviali, escursioni di gruppo e simpatiche sfide sportive all’insegna del puro divertimento, tra cui la Fox Death Grip Race, una gara in cui vince che percorre in discesa senza toccare i freni la distanza più lunga prima di infilarsi a velocità pazzesca in una curva parabolica che frena la corsa delle MTB sfruttando le leggi della fisica.

Un vero successo per tutti, appassionati della bici, spettatori e curiosi che già si sono dati appuntamento per la prossima edizione. Non vorrai mica perdertela, no?