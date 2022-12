Un giro nei quartieri spagnoli con il team DC Italy [VIDEO DI SKATE]

Colombo, Martin e Aquila e i loro trick assurdi

Vi ricordate? Quest’estate, i ragazzi del team DC Italy hanno fatto tappa in diverse città d’Italia, per trovare i posti più interessanti e le location più assurde dove dare il meglio di sé!



Sono stati anche nella terra dello skater Fabio Colombo, la Campania, dove tra una rampa di scale e una piazza storica hanno provato grind e salti mozzafiato.



In questo reel, possiamo vedere all’opera Colombo, ma anche Agus Aquila e Andres Martin. In questi pochi secondi, possiamo percepire quanto si siano divertiti durante questo tour!