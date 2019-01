Un bagno di sole e trick a Lisbona con lo skater Jaakko Ojanen [Video]

Il Portogallo a suon di trick!

Lisbona è una città meravigliosa: il calore dei suoi abitanti, il fascino delle sue bellezze architettoniche, il sole che splende e gli spot urbani perfetti per skateare. Tanto che è stata scelta come meta dallo Skate Team DC, che di recente ha pubblicato un video con alcuni dei migliori skater della squadra impegnati a divertirsi per le strade della splendida capitale europea.

Presenti all’appello c’erano gli atleti DC Josef Scott, Thaynan Costa e Alexis Ramirez e Jaakko Ojanen, che torna con un po’ di materiale extra girato per le strade della città.

Jaakko, classe 1994, è un giovane skater finlandese che rapidamente si è fatto notare per il suo stile e la sua passione per lo skateboarding.

Le riprese sono del team manager Jimmy Astleford, e mostrano Jaakko in tutta la sua genuinità rapportarsi con le strade di Lisbona, fra trick perfettamente riusciti e qualche fail che però non è mai sufficiente a levargli il sorriso dalle labbra!