Un anno in giro per il mondo con il surfer Koa Rothman [Video]

Il riassunto di un anno spettacolare!

È ormai passato quasi un anno da quando il surfer Quiksilver Koa Rothman ha pubblicato online il primo episodio di “This Is Livin”.

Da quel giorno, è iniziato un viaggio straordinario nella sua vita, con tanti episodi che mostrano i suoi viaggi in giro per il mondo e le sue esperienze da professionista del surf.

In circa un anno, Koa ha aggiornato settimanalmente quello che ha assunto a tutti gli effetti la funzione di un vero e proprio video diario, con un racconto in prima persona delle sue giornate. Tanti contenuti e un numero crescente di visualizzazioni da parte di tanti fan, appassionati di surf ma anche semplici curiosi attratti da luoghi meravigliosi e da uno stile di vita di sicuro impatto.

E per chi non fosse riuscito a seguire tutti gli episodi, ecco finalmente un recap di tutto quello che è successo in questi dodici mesi, con il film di “This Is Livin”.

37 episodi per raccontare una vita piena di avventure e soddisfazioni: giorni felici, luoghi di una bellezza senza pari, notti di divertimento selvaggio, epic fail a bordo di un motoscafo diventati virali. Ma soprattutto onde in quantità!