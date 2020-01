Un 2020 pieno di trick con gli skater DC Italy! [Video]

Per un anno con stile!

Per iniziare alla grande un nuovo anno servono determinazione, energia e voglia di fare. E se stai cercando spunti e fonti di ispirazione in grado di darti la spinta in questo inizio d’anno nuovo, gli skater DC Italy vengono in tuo aiuto con una serie di video pieni di azione, grinta e trick!

Se si parla di nuovo anno si parla di futuro. E se si parla di futuro si parla dello skater DC Andrés Martin, giovanissimo e super stiloso. In questo video è in azione allo Skate Halle di Innsbruck, in Austria. E ci regala un sacco di stile.

Da Innsbruck a Bergamo e da una giovane promessa a una certezza: Daniele Galli gira alla bowl del Polaresco, nella cittadina lombarda!

Super fresh e sempre rilassatissimo: lo skater DC Luca Gozzi!

Classe 1995, nato in Ecuador e cresciuto a Genova: Kevin Duman è uno degli skater italiani più cool del momento!