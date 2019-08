A tutta velocità nel deserto della California con il rider MTB Kirt Voreis! [Video]

Un video estremo!

Temperature estreme, rocce affiliate, cactus o apocalisse zombie: non c’è niente che possa far rinunciare il rider Fox Kirt Voreis a una corsa in mountain bike nel deserto della California. A renderlo sicuro ci sono un’esperienza lunghissima e la Defend Collection di Fox, che garantisce la massima protezione ai rider più estremi.

E ora clicca “Play” e goditi una corsa sfrenata nel deserto con Kirt!

C’è chi lo definisce una leggenda, chi un eroe, chi un maestro: Kirt rappresenta una figura di fondamentale importanza nel mondo delle Mountain Bike, e negli ultimi vent’anni ha innovato lo sport con stile e talento unici.

Al di là delle definizioni, è certo che stiamo parlando di uno dei migliori rider al mondo, e non si contano i podi che ha conquistato negli anni.

E con questo video dimostra ancora una volta di possedere un talento strepitoso e di saper dare il massimo anche nelle condizioni più estreme!