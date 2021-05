I tutorial sulla neve della rider Roxy Melanie Harding [VIDEO DI SKI]

Le regole fondamentali per diventare un campione!

Nonostante la neve sia soltanto un ricordo è sempre un piacere ritornare ad ammirarla, soprattutto se alle montagne innevate si aggiunge un action sport.

Tempo fa, la rider Roxy Melanie Harding, ha deciso di realizzare dei piccoli tutorial in cui mostrava le diverse tecniche dello skiing.

È vero l’estate è quasi alle porte, ma all’action sport non c’è mai fine! Soprattutto se hai davanti a te una maestra della neve che ti trasmette con estrema passione e professionalità alcune regole di questo sport estremo.

Se stessi già programmando le tue vacanze estive potresti prendere nota per quelle invernali, non pensi? Seguire dei tutorial con una delle rider più forti del mondo dello skiing non accade tutti i giorni!