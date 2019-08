Tre campioni di Mountain Bike, il migliore bikepark inglese, un video che è energia pura

Fango e adrenalina nel video firmato Fox!

Il Bikepark Wales è un vero paradiso per la mountain bike: situato nel Galles del sud, nel Regno Unito, può essere considerato il migliore del Paese e uno dei primi al mondo. Fra gli sponsor, figura anche Fox, che ha invitato a girare nel park il Campione del Mondo Loic Bruni, la talentuosa atleta di downhill Tahnée Seagrave e il maestro del freeride Andreu Lacondeguy.

E questo è il video che li mostra in azione:

Non è così scontato che dei rider professionisti trovino del tempo libero – al di fuori delle competizioni – per girare e divertirsi un po’. Per questo motivo, Loic, Tahnée e Andreu si sono mostrati entusiasti di fronte all’idea di godersi una giornata di riding senza nessuna pressione.

L’imperativo, infatti, era chiaro sin da subito: «Divertitevi!»

Ed è esattamente quello che han fatto: il trio è salito in sella e si è goduto ogni singola curva del tracciato e ogni incontro con i rider locali, che dal canto loro sono stati felicissimi di incontrare tre grandi campioni!