Torneremo a pedalare sui sentieri. E sarà bellissimo [Video]

Voglia di mountain bike? Soddisfala con questo video!

Immagini e video presenti negli articoli sono realizzati prima dell'attuale emergenza COVID-19 e hanno il solo scopo di offrire momenti di svago: oggi, restiamo a casa! #AloneTogether

Nessuno ci porterà via tutta la bellezza che c’è fuori dalle nostre finestre, dalle nostre porte.

I sentieri, i boschi, le colline, le montagne, sono ancora a poca distanza delle nostre case, ancora più belli di prima, dopo un periodo di riposo che ha permesso loro di respirare e rigenerarsi.

Dobbiamo solo avere pazienza, e presto potremo tornare in sella alle nostre mountain bike, a pedalare in mezzo alla natura, ad aggredire le salite o a lanciarci dalle discese con l’adrenalina che scorre a mille e gli occhi fissi sulla strada, memorizzando ogni singolo sasso, elaborando la prossima mossa.

Dobbiamo solo restare a casa, e presto potremo fare di nuovo tutto questo.

Il video lancia il casco Speedframe di Fox e ci porta in tutta sicurezza in scenari spettacolari a pedalare. Almeno virtualmente, in attesa di poter tornare di nuovo in sella!