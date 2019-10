“Over Time”: il nuovo video di freeski di Sammy Carlson è una bomba [Video]

Attesissimo, finalmente è arrivato!

Non è la durata di un film a decretarne la qualità. E a dire il vero non è nemmeno un indicatore del lavoro e dell’impegno che ci stanno dietro.

Prendi ad esempio “Over Time”, il nuovo short film del freeskier Quiksilver Sammy Carlson.

Sarà anche uno short film, ma per realizzarlo si è dovuta percorrere una lunga strada. Il primo passo del percorso è la vision, l’idea di fare un video diverso e unico.

Poi è servita una bella tempesta di neve per riempire i pendii di tantissima powder. E subito dopo si è dovuto attendere un periodo di sole in modo da avere il clima giusto per girare.

A tutto questo si aggiungano la crew, la scelta degli spot giusti per fare le riprese, e lo sforzo per fare in modo che tutti i pezzi combaciassero fra loro.

Ma alla fine Sammy ce l’ha fatta, ed ecco quindi, finalmente, “Over Time”.

Filmato nel cuore della British Columbia, in Canada, “Over Time” è la quintessenza del backcountry: powder come se non ci fosse un domani, linee da paura, e pillow a non finire.

Uno short film, sì; ma davvero grandioso!