Tempo d’estate, tempo di neve: rinfrescati con il video dell’half pipe session di Mike Rav!

Estate: il sole, il caldo e… la neve!

Sì, perché chi fra una giornata in spiaggia e una session di surf non sa rinunciare a un po’ di snowboarding estivo. Come il rider CAPiTA Mike Rav, che ha fatto del surf di neve la sua ragione di neve e che si allena 12 mesi all’anno.

E vederlo girare in half pipe in questo breve video è una bella ventata d’aria fresca e un rimedio contro la soffocante aria estiva di città.

Mike è uno che sa come chiudere un trick: ha stile, tecnica e la voglia di innovare continuamente lo snowboarding, con un approccio creativo che non smette mai di stupire.

I suoi video lo hanno fatto conoscere al mondo intero come uno dei rider più originali e genuini del Pianeta, mostrandolo il più delle volte alle prese con ambientazioni urban. Ma anche su half pipe mantiene alta la sua reputazione e regala momenti di alto spettacolo!