Serious Fun!

Si dice che nella vita non si debba mai prendersi troppo sul serio.

Verissimo: un tocco di leggerezza permette di affrontare le situazioni con più serenità, ad avere meno aspettative e a godersi al meglio ogni momento e quello che la vita ci regala ogni giorno.

Ma se tutto questo è assolutamente vero, lo è anche il contrario. E il divertimento, quindi, può essere preso maledettamente sul serio. Proprio come fanno i rider Quiksilver.

Il surf, lo snowboarding, l’arte, le città, le nuove onde e quelle di sempre.

Qualsiasi tipo di esperienza legata a queste attività e luoghi può essere divertentissimo, almeno sulla carta.

Ma per vivere davvero e in pieno il divertimento, devi darti da fare.

Il divertimento devi saperlo trovare, e in molti casi anche creare. Di giorno come di notte, sulla vetta di una montagna come sulle onde o per strada. Nella tua zona di comfort come fuori da essa.

Perché il divertimento, quello vero, è una cosa seria.