Surf alle isole Mentawai con le rider Roxy [Video]

Un viaggio alle Mentawai con le migliori surfer internazionali!

Separate da Sumatra da uno stretto dell’ampiezza di circa centocinquanta chilometri, le Isole Mentawai sono una rinomata meta per i surfer di tutto il mondo.

Come tutte le isole, le Mentawai rappresentano un piccolo mondo a sé, praticamente un modo di essere e uno stile di vita. E solo chi ha vissuto su un’isola è in grado di entrare nel mood giusto e vivere al meglio l’atmosfera delle Mentawai.

Di sicuro, nel mood giusto, ci sono entrate le rider Roxy Mainei Kinimaka, Bruna Schmitz, Kelia Moniz e Monyca Eleogram. E qui sotto puoi vedere un riassunto delle loro avventure alle Mentawai!

C’è un solo modo per rendere ancora più memorabile un’avventura: condividerla.

Soprattutto se lo fai con le amiche di sempre, quelle con cui hai vissuto non solo indimenticabili momenti della vita professionale, ma che ti accompagnano anche nei momenti di gioia e di tristezza, e ti seguono ovunque in giro per il mondo!