Stephanie Gilmore: una lezione di surf ma anche di vita [video tutorial di surf]

Impara dalla numero 1!

E se ti dicessimo che hai a disposizione una lezione di surf con la rider Roxy più forte di sempre?

Stiamo parlando della surfer Stephanie Gilmore, che in soli 7 minuti riesce a trasmetterti una voglia infinita di buttarti in mare a cercare di calvare le onde.

Come? Con un tutorial di surf che ti spiega a riconoscere l’onda giusta per te e ti spiega la surf etiquette. Perché anche quando sei sulle onde, rapportarsi nella migliore con l’ambiente e le persone che ti circondano non è solo cosa buona e giusta, ma è a tutti gli effetti un atto dovuto e indispensabile!

Stephanie non si concentra soltanto sulla tecnica ma cerca di trasmettere in tutti i modi l’amore, il rispetto e la passione per il mare: perché prima di cavalcare un’onda, bisogna entrare in simbiosi con l’oceano.

Una lezione questa, che ti metterà alla prova sfidando i tuoi limiti.