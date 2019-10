Sound of Surfing: big wave e musica elettronica nel nuovo video Quiksilver!

Musica e sport sulla cresta dell'onda!

“Sound of Surfing (S.O.S.)” è una serie di documentari che mette in luce un rapporto solido quanto inaspettato: quello fra il surf e la musica elettronica. Per il primo episodio, sono coinvolti l’etichetta discografica francese Ed Banger e il brand audio Sennheiser.

Prodotto da LK RTEL e diretto da Vincent Kardasik, il primo video vede come protagonisti il big wave surfer Quiksilver Othmane Choufani e gli artisti Ed Banger Molécule e Busy P, fondatore della label.

Il video è girato a Nazaré, in Portogallo, spot noto in tutto il mondo per le gigantesche onde che attirano surfer da ogni dove. Molécule ha avuto il compito di catturare i suoni e le atmosfere di quel luogo in cui la natura è sovrana per metterli in musica e dare vita alla perfetta colonna sonora per i momenti di surfing.

Lo senti come suona il surf?