Snowboarding senza compromessi con Austin Visinteiner [Video]

Un video 100% snowboarding!

Abbiamo un debole per i video di snowboard senza sceneggiatura, piani di marketing e grandi numeri. Ci piacciono le clip in presa diretta, senza postproduzione, senza nulla che non sia la realtà del momento e del luogo. E ci piacciono perché sono quelli più genuini, reali, veri.

Per questo ci piace anche il video che mostra in azione il rider CAPiTA Austin Visintainer: perché in scena ci sono talento e passione, senza nessun elemento artefatto. Puro snowboarding senza compromessi.

Statunitense, ventitre anni, Austin è un giovane rider con un grande talento e un’esperienza invidiabile alle spalle.

Quando aveva cinque anni, Austin trascorreva le sue giornate su una tavola da skate. Finché i genitori lo hanno portato per la prima volta in montagna e lo hanno messo su una tavola da snowboard: è stato amore immediato.

Il suo spot preferito è Keystone, in Colorado, rinomato resort sciistico in cui Austin si rifugia non appena può.