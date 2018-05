Sky’s the limit: 5 foto di spettacolari salti negli action sport

L’unico limite è quello che noi stessi ci diamo. Basta essere determinati ad andare più veloce, più lontano o più in alto per riuscirci davvero e tagliare nuovi traguardi. Vale sempre, ma vale ancora di più negli action sport, che per definizione sfidano le leggi della fisica e spostano in su l’asticella.

Ecco quindi cinque spettacolari foto per dimostrare che alla fine, il solo limite è il cielo.

Il rider DC Danny Way è una leggenda dei boardsport. Come si può facilmente intuire dall’immagine, il suo segreto è semplice: gli altri skateano; lui vola.

Se si parla di volare allora si parla del freestyler DC Italy Massimo Bianconcini, noto in tutto il mondo per la sua capacità di raggiungere altezze folle con la sua moto da cross.

Lo snowboarder Quiksilver Bryan Fox è sicuramente uno degli atleti più interessanti del momento: il suo stile è inconfondibile, e la sua capacità sfidare la gravità è uno dei principali punti di forza.

L’atleta Roxy Dara Howell è una vera potenza: datele un paio di sci e spiccherà il volo!

Il mare è il punto zero, quello che segna l’altezza più bassa. Ma il surfer Quiksilver Mikey Wright vola comunque altissimo!