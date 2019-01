Skatepark Round-Up: le leggende dello skate in un solo video!

Imperdibile!

Questo video non si può davvero perdere. I motivi? Wes Kremer, Madars Apse, Evan Smith, Tiago Lemos, Tristan Funkhouser, Charles Deschamps, John Shanahan, Josh Kalis, John Gardner, Evan Smith, Brian Panebianco, Justin Adeniran e il leggendario Danny Way!

Praticamente buona parte del gotha dello skateboarding mondiale in un solo video che riunisce i migliori rider DC, chiamati a mettere in mostra i loro spettacolari trick.

Il video, pubblicato dal mitico Thrasher Magazine, è stato realizzato in occasione della presenta del Team DC al Rosemont Park di Montreal. E non capita certamente tutti i giorni di aver la possibilità di avere riuniti così tanti pezzi da novanta dello skateboarding internazionale.

E l’occasione diventa se possibile ancor più straordinaria se si considera che fra i tanti rider c’è anche Danny Way, la leggenda vivente, lo skater entrato nella storia per imprese eccezionali come l’essere riuscito ad atterrare su una rampa da skate dopo essersi lanciato da un elicottero, o per aver skateato sulla muraglia cinese.

Insomma: una vera bomba!