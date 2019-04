“Sk8 Mafia”: baciamo le mani ad Alex Ramirez e al suo nuovo video!

Alexis Ramirez è il king!

Mentre gli altri chiacchierano, lo skater DC Alexis Ramirez preferisce skateare.

Sempre con stile, e facendo sembrare tutto estremamente facile.

Perché affronta ogni trick con naturalezza, spontaneità, e tutto appare a prima vista semplice e immediato, come se fosse la cosa più naturale al mondo.

Per farsi un’idea più precisa di quello che è in grado di fare l’atleta DC, è sufficiente dare un’occhiata alla video part per “Sk8Mafia”, il video targato Thrasher Magazine che ci mostra un Alexis in forma smagliante.

Alexis viene da San Diego e ha iniziato a skateare nell’ormai lontano 2006, anno in cui ha iniziato a mettere a punto il suo personale stile e a lavorare giorno dopo giorno sulla sua crescita professionale.

È un tipo tranquillo, che nel tempo libero ama dormire, rilassarsi in piscina e guardare film. Un tizio ordinario, ma con un talento straordinario!