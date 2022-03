Saioa Lorentz: la rivoluzionaria delle tavole da surf [VIDEO DI SURF]

Entra in laboratorio con la designer e ascolta la sua storia!

Per molto tempo il surf è stato catalogato come sport maschile. I volti femminili erano gli ultimi in classifica.

Oggi, invece, il mondo del surf è sinonimo di inclusione sotto tanti punti di vista. Le donne, dopo tanto tempo, sono riuscite a conquistare la notorietà che meritano.

Il surfing però non è soltanto cavalcare le onde, è anche progettazione. E Saioa Lorentz, lo sa bene!

Nata e cresciuta nei Paesi Baschi, dove le montagne cadono a picco sul mare, ha da sempre avuto un forte trasporto per l’arte e l’oceano.

Così, a un certo punto della sua vita, decise di prendere un aereo per trasferirsi nella città dell’amore: Parigi. Lì, grazie alla formazione acquisita in una scuola d’arte prestigiosa, riuscì fondere le sue due più grandi passioni concependo delle opere d’arte galleggianti che toglievano il fiato. Di cosa stiamo parlando Ovviamente di tavole da surf!

Ad oggi, Saioa, sta rimodellando le regole dell’industrie di tavole da surf. Le sue tavole, dalle forme così femminili, delicate e sinuose, si elevano a capolavori: pezzi unici nel loro genere.

Curioso di conoscere questo progetto? Entra in laboratorio con Saioa Lorentz e ascolta la sua storia!