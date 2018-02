Nascere in Indonesia significa nascere per fare surf. Perché se è vero che il luogo in cui cresci ti forma e plasma, allora prova a domandarti come può crescere un ragazzo che nasce in un luogo conosciuto in tutto il mondo per le sue onde meravigliose. Il rider Quiksilver Rio Waida è la risposta alla domanda.

Rio ha diciassette anni, e a livello internazionale è già considerato come uno dei rider più promettenti, e i riflettori in questo momento sono tutti puntati su di lui, specie dopo la vittoria del Quiksilver Young Guns Surf Challenge 2016. Qui sotto puoi vedere un video con una raccolta di riprese girate nei dintorni di casa sua. La formula è semplicissima: grandi onde e grandi momenti di surf!

Oltre al talento, Rio ha anche una storia: nato in condizioni di povertà, da piccolo ha dovuto affrontare una grave condizione medica. Ma nel surf ha trovato la pace, così come una possibilità di riscatto e una promessa per il futuro: quella di trovare degli sponsor e avere soldi a sufficienza per curare la sua patologia. Così in poco tempo è diventato un punto di riferimento per il surf a Bali, e poi un atleta di rilievo internazionale.

Forza Rio!