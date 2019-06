Red Bull Skate Week 2019: al via la terza edizione dell’evento dedicato al mondo dello skateboarding

Una settimana di eventi in tutta la città!

Milano, fino al prossimo 21 giugno, sarà la Capitale dello skateboarding: è al via infatti la terza edizione della Red Bull Skate Week, un’intera settimana di contest, demo, party e molto altro dedicati alla cultura skate. L'evento è ormai un appuntamento fisso nel giugno milanese, e nella foto di copertina puoi vedere lo skater DC Nicola Giordano fotografato da Federico Romanello durante l'edizione 2018.

Fra gli sponsor, anche DC, che il 19 giugno sarà protagonista del DC Cash for Trick presso la Stazione Centrale, da almeno tre decenni riferimento assoluto per lo skate a Milano.

Il principale scalo ferroviario della città meneghina è solo una delle location della Skate Week, che andrà in scena anche al Parco Monte Stella con un contest di downhill e allo Skatepark Plaza di Lampugnano con la prima tappa del World Rookie Tour. E ovviamente ci sarà anche la skateata collettiva di chiusura per il Go Skateboarding Day.

Una grande e lunga festa dedicata allo skateboarding e agli action sport, dal longboard allo street skate. Un contenitore pieno di sport e divertimento che riempirà Milano di trick!

Segui l’hashtag #RedBullSkateWeek per essere aggiornato su tutti gli eventi!