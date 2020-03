Pronto a vivere un’avventura di puro backcountry con lo snowboarder Travis Rice? [Video]

Travis Rice is back!

Qualche mese fa, era stata annunciata l’uscita di “Dark Matter”, lo snowboard movie firmato dal rider Quiksilver Travis Rice e da Curt Morgan.

Non lo hai ancora visto? Beh, allora non perdere l’occasione di guardarlo gratuitamente su Amazon Prime. E nel frattempo, goditi l’anteprima!

«Questa linea è praticamente un riassunto del perché faccio snowboard. E spiega anche cosa ci spinge ad affrontare le vette più alte in qualsiasi condizione. Questa linea, che io chiamo “Gary”, è stata tracciata per la prima volta da Mark Landvik. E per quel che ne so, è stata anche l’unica volta che qualcuno l’ha seguita.»

Prima di Travis ovviamente, che qui spiega meglio la sua esperienza con la montagna.

Un video spettacolare con cui passare le prossime serate!