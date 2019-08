Pietra, cemento e cielo: lo spettacolare trick dello snowboarder Johnny O’Connor! [Video]

Un trick da paura!

Tutto molto semplice: prendi un muro in pietra alto svariati metri. Mettici davanti un jump di neve alto quanto basta per darti la spinta. Aggiungici il rider CAPiTA Johnny O’Connor e preparati ad assistere a un trick spettacolare!

Johnny negli anni ci ha abituati a sorprenderci con imprese straordinarie e sopra le righe, per non parlare poi delle sue memorabili video part, come quelle presenti in “Defenders of Awesome” volume uno e volume due, prodotti entrambi da CAPiTA.

Classe 1992, è sicuramente uno degli snowboarder più stilosi della nuova generazione, e il suo forte è l’urban snowboarding, come si può anche intuire da questo brevissimo video.

Conosciuto nella scena anche con i nomi di Johnson, Yemsn o Yung JOC, Johnny si è fatto notare sin dal suo esordio nel circuito professionale con un’attitudine freschissima e tanta voglia di portare innovazione nel mondo dello snowboarding.

E almeno fino a qui, la missione è riuscita!