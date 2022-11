Per le vie di Cagliari con i ragazzi del team DC! [VIDEO DI SKATE]

Gozzo, Aquila, Galli e Martin e il DC Italy tour

Quest’anno, i ragazzi del team DC Italia hanno provato i loro trick migliori nelle piazze, nelle panchine e negli skate park di tutta la penisola.



Dopo il “UANEMA BELLA TOUR”, che li ha fatti girare per la Campania, non potevano mancare le isole. E, infatti, i ragazzi sono da poco rientrati dal piccolo tour fatto in Sardegna.



Gli skater DC Luca Gozzo, Agus Aquila, Daniele Galli e il sedicenne Andrès Martin hanno infuocato le vie di Cagliari, per un fine tour estremo!

Abbiamo un piccolo riassunto, grazie alle riprese fatte coi loro telefoni: pronti a godervi questo reel?