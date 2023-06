Nuoro: una location approvata dagli skater DC Italy [VIDEO DI SKATE]

Atleti avventurosi come Davide “Davidino” Veloci e Fabio Colombo

La Sardegna è la regione ideale per chi va in cerca di una vacanza all’insegna dell’adrenalina. Tra onde incredibili e possibilità di fare downhill da capogiro, c’è l’imbarazzo della scelta per ogni disciplina.

E ha tanto da offrire anche per gli skater: uno degli skatepark più rinomati è certamente quello di Olbia, ma non manca l’occasione di provare nuovi trick anche a Oristano e Cagliari.

Poi ci sono atleti avventurosi come Davide “Davidino” Veloci, una delle new entry più fresche e più giovani del team DC Italy, e Fabio Colombo, un’icona del mondo skate italiano, per cui ogni spot può essere quello giusto.

Infatti, in un video di qualche giorno fa pubblicato su California Sports, li abbiamo visti per le piazze di Nuoro, seguiti dall’occhio attento del videomaker Simone Pastore, già autore di “SHOUT OUT HOMIES II”.

Da non perdere!