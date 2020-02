Mountain bike in inverno: i migliori consigli in un video!

I consigli per uscire in mountain bike anche in inverno!

Mountain bike in inverno è sinonimo di vento, pioggia, neve e temperature molto spesso proibitive.

Per un vero appassionato, però, le condizioni climatiche non bastano a frenare l’entusiasmo e a impedire di saltare in sella alla bicicletta per dedicarsi a una session di mountain bike invernale.

Anche perché i mesi della stagione fredda sono il momento ideale dell'anno per fare chilometri pedalando e mantenersi in forma in attesa dell’arrivo della bella stagione. Ma varcare la soglia di casa, mentre fuori l’inverno impera, non è sicuramente facile.

Certo avere il giusto equipaggiamento e un abbigliamento in grado di proteggere dalle intemperie può essere d’aiuto a superare il blocco psicologico. E per questo c’è Fox, il brand leader nell’abbigliamento per motocross e MTB.

Dalle raffiche di vento gelido alle piogge torrenziali, con il kit Fox ogni rider può sentirsi protetto e al sicuro, pronto a sfidare anche le condizioni più estreme!