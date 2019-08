Motocross: Ricky Carmichael, “Il più grande di tutti i tempi”

Un campione che non ha bisogno di presentazioni!

Il nome è Ricky Carmichael. Il soprannome è “GOAT”, “Greatest Of All Times”, il più grande di tutti i tempi.

E la presentazione dell’atleta Fox Racing potrebbe anche finire qui. Perché c’è poco da aggiungere alla descrizione di un rider che viene definito come il più grande.

Classe 1979, ha iniziato ad andare in moto all’età di 3 anni, e già nel 1996 aveva collezionato 67 titoli nei campionati nazionali per amatori: era già il più grande ancor prima del debutto come professionista.

La carriera professionale è iniziata nel 1997 ed è proseguita per dieci anni fino al ritiro dalla scena. Un decennio di fuoco, in cui Ricky ha vinto svariati campionati AMA Supercross e Motocross, e si è guadagnato per ben cinque volte il titolo di “Atleta dell’anno”.

Ancora oggi, nonostante il ritiro, è un riferimento assoluto, e nessuno è in grado di raggiungere la sua velocità.