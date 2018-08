Michael Dunphy: dalla East Coast, un surfer con stile! [Video]

Quando si pensa al surf, di solito, si pensa alla West Coast, alle spiagge della California e a surfisti che scendono in acqua all’alba per godersi le onde migliori.

Ma anche la Costa Est ha ottimi surfer, come ad esempio il rider Quiksilver Michael Dunphy, un atleta dal forte carisma e dallo stile inconfondibile. Viene dalla Virginia, e dell’East Coast ha quell’attitudine genuina che tanto piace, e che fa di lui un rider di carattere.

La verità è che per Michael, trovarsi in mezzo all’onda, circondato solo dal blu, è quanto di più vicino ci sia al paradiso. Coincide con la sua idea di “stato di grazia”, e non ci rinuncerebbe per nulla al mondo.

La ricerca del suo personale ideale di paradiso lo ha portato a girare il mondo con una tavola da surf, e si può dire che lo abbia trovato più volte fra Bali, Bocas del Toro, e uno spettacolare spot da qualche parte nei Caraibi.

E guardando il suo video siamo certi di una cosa: il paradiso può anche essere qualcosa di estremamente soggettivo, ma di sicuro è meraviglioso!