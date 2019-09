Mainei Kinimaka: Kauai è la mia casa [Video]

Alle Hawaii con la surfer Roxy!

Per molti Kauai, alle Hawaii, è la meta dei desideri; la destinazione ideale per un viaggio di puro relax, per vivere qualche giorno immersi nella natura circondati da mare stupendo. Un sogno a occhi aperti che si spera di realizzare.

Ma per la surfer Roxy Mainei Kinimaka, questo paradiso tropicale è il luogo che l’ha vista crescere e che oggi l’accoglie dopo ogni viaggio di lavoro: è la sua casa.

La sua agenda è sempre piena di impegni, trasferte, gare, appuntamenti. E appena può torna a Kauai per surfare su quelle onde che in qualche modo fanno parte della sua famiglia.

Il team Roxy, in occasione di un break lontana dagli impegni, ha seguito Mainei fino a casa, per vedere com’è la sua vita in quel luogo che tanti fa sognare.

E con questo video, fa sognare anche noi!