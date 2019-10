Made for Trailblazing: 4 rider, 4 moto, 1 video di motocross epico!

Un video spettacolare!

Utah, Stati Uniti.

Una distesa di sabbia e rocce fra Colorado, Wyoming, Idaho, Arizona e Nevada.

Detto così, può dare l’idea di uno stato poco ospitale e attrattivo. Ma per i motocross rider è come un gigantesco parco giochi.

Ed è anche per questo motivo che lo Utah è stato scelto come location per “Made for Trailblazing”, il video firmato Fox Racing che racconta di quattro rider dai background diversi – dall’enduro al motocross fino al freestyle – ma con una grande passione per le ruote tassellate.

I rider in questione sono Manni Lettenbichler, Ty Tremaine, Joey Lancaster e Justin Mulford, e “Made for Trailblazing” unisce i loro talenti per creare un cocktail fatto di velocità, polvere, adrenalina e paesaggi mozzafiato.

I canyon rossi di Moab sono lo scenario che fa da padrone: ruscelli da guadare e monoliti perfetti come trasformare lo Utah nell’MX Park ideale.

Il video, realizzato per il lancio della Legion Collection di Fox, è una vera chicca per tutti gli appassionati di action sport!