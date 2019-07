Luca Gozzo: dalla Sicilia, un nuovo stilosissimo skater nel team DC Italy [Video]

Guarda il video!

È bello vedere come lo skateboarding, in Italia, continui a crescere giorno dopo giorno, anche lontano dai riflettori e dall’attenzione dei media mainstream. Ma ogni giorno si scoprono nuovi talenti, e iniziative rilevanti come la Red Bull Skate Week contribuiscono a promuovere uno sport spettacolare.

In questo scenario, team come quello DC Italy contribuiscono a dare la possibilità a molti atleti di coltivare la loro passione e crescere. Parliamo di skater di talento come Fabio Colombo, Daniele Galli, Davide Rossano, Kevin Duman, Nicola Giordano, Andrea Casasanta o Andrès Martin. E da oggi, anche come Luca Gozzo, rider siciliano che entra a far parte della DC Family!

«Qualche giorno dopo il mio compleanno, in un momento inaspettato, ricevo una telefonata da Fede, team manager DC Italia. Mi spiega immediatamente il motivo della sua chiamata: vuole che entri a fare parte del team DC. Non potevo crederci! Vi dico solo che una settimana dopo aver accettato ero già nel primo tour con il team, in Slovenia, a skateare tutti assieme per sette giorni. É stato bello entrare subito in contatto con i ragazzi del team.

DC Shoes è un brand che mi gasa da quando ho iniziato skateare, mi è sempre piaciuto tutto il mondo che c’è dietro: dalle scarpe, agli skater che sponsorizza, all’abbigliamento. Una vera fonte d’ispirazione per me è Brian Wenning: mi piace guardare le sue vecchie clip prima di uscire a skateare, per gasarmi e iniziare bene la giornata.»