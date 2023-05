L’idea di Josh Kalis per portare freschezza nel panorama skate [NOTIZIA DI SKATE]

Uno skate park indoor interamente di granito nel Michigan

Da ormai qualche tempo, la leggenda dello skate Josh Kalis è impegnato in un progetto decisamente faticoso quanto rivoluzionario.

L’atleta è infatti alle prese con la costruzione di uno skatepark indoor interamente di granito. Tra l’altro, alcune parti di questa struttura vengono dal celebre Love Park, ormai non più accessibile.

Un gesto di rispetto per ciò che c’è stato, un gesto di speranza per gli atleti attuali e futuri.



Intervistato da Jenkem Magazine, lo skater DC spiega l’origine dietro a questa idea: “Parlavo con i miei amici del DGK e ci siamo detti: il mondo dello skate sta diventando noioso. I ragazzi sono veramente bravi, ma è difficile differenziarsi. [...] In Michigan, durante l’inverno, piove e nevica tantissimo, e io avevo da tantissimo tempo questa idea di fare uno skate park all’interno”.

Come stanno andando i lavori? Possiamo seguire ogni step del progetto sul canale YouTube di DGK!