A lezione di surf con Stephanie Gilmore! [Video]

I consigli di una fuoriclasse!

Dopo i consigli per la scelta della tavola, la surfer Roxy Stephanie Gilmore torna con i suggerimenti per approcciarsi correttamente alle prime onde: fare paddling, mettersi in piedi sulla tavola, trovare la corretta posizione e l’equilibrio!

Un breve tutorial che ci mostra i rudimenti del surf, un corso per principianti utilissimo per avvicinarsi a uno sport affascinante.

Perché ascoltare i consigli di Stephanie? Con i suoi sette titoli mondiali, è considerata una delle surfer più forti di tutti i tempi. Sulla tavola ci è praticamente cresciuta, e per questo è sicuramente un esempio sportivo da seguire.

Ma l’esempio lo ha sempre dato anche con la sua determinazione, la sua tenacia, il suo coraggio. Steph non si è mai arresa, e ci ha insegnato che con l’impegno si possono ottenere i più grandi risultati, non importa quanto una sfida possa sembrare difficile.

Un’altra lezione da una grandissima atleta!