Leonardo Fini agli X-Games: il report di un’esperienza indimenticabile! [Video]

Il primo pilota europeo a partecipare nella categoria snowbike!

Già riuscire a partecipare agli X-Games, ed essere quindi selezionato fra gli otto atleti considerati i più forti al mondo in una determinata disciplina, è un enorme traguardo.

Gli X-Games, infatti, sono il sogno di ogni atleta o semplice appassionato di action sport. E quel sogno, il rider DC e Fox Leonardo Fini, lo ha realizzato, ottenendo l’accesso ai giochi di Aspen 2020 nella categoria snowbike, praticamente una moto da cross con – al posto delle ruote – pattini che permettono di correre sulla neve.

E dopo essere arrivato al contest come settimo pilota in gara, è riuscito a guadagnare due posizioni e ottenere il quinto posto assoluto.

Primo e unico pilota italiano ed Europeo a essere mai stato convocato agli X-Games nella categoria snowbike, Leo ha dato il massimo ad Aspen. Ma in finale, anche a causa della neve molto fresca, lo sci anteriore della moto non ha risposto bene in fase di atterraggio, impedendogli di raggiungere il massimo punteggio.

Comunque un ottimo risultato, e l’anno prossimo si punta al podio!